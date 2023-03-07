Клековкин Карп (Карпунка) Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековкин Карп (Карпунка) Трофимов

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Место рождения

поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

После 1655

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: Клековкин Трофим (Трофимко) Иванов

Мать: не указана

поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Клековкин Афонасий (Афонка) Карпов

Мать ребёнка: не указана

поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1655
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