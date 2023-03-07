Клековкин Карп (Карпунка) Трофимов
Место рожденияпоч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1628
Дата смертиПосле 1655
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1628
Отец: Клековкин Трофим (Трофимко) Иванов
Мать: не указана
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Клековкин Афонасий (Афонка) Карпов
Мать ребёнка: не указана
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1655