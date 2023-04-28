Гомонов (Гамов) Николай Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомонов (Гамов) Николай Ефимов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1833

Жена: Евдокия (Сергеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1833

Сын: Гомонов (гамов) Василий Николаев

Мать ребёнка: Евдокия (Сергеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1835

Сын: Гомонов Николай Николаев

Мать ребёнка: Евдокия (Сергеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1837

Сын: Гомонов (гамов) Стефан Николаев

Мать ребёнка: Евдокия (Сергеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1839

Жена: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.05.1839

Сын: Гомонов (гамов) Пётр Николаев

Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1840

Дочь: Матрона Николаева

Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1842

Сын: Гомонов (гамов) Григорий Николаев

Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1843

Сын: Гомонов (гамов) Леонтий Николаев

Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1845

Сын: Гомонов (гамов) Владимир Николаев

Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1846

Сын: Гомонов (гамов) Авраамий Николаев

Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.06.1849

Сын: Гомонов (гамов) Пётр Николаев

Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1852

Сын: Гомонов Дорофей Николаев

Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1855

Сын: Гомонов (гамов) Прокопий Николаев

Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1857

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1857

Дочь: Кубасова Александра Николаева

Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
21.06.1859

Сын: Гамов Иван Николаев

Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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