Гомонов (Гамов) Николай Ефимов
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Жена: Евдокия (Сергеева)
Сын: Гомонов (гамов) Василий Николаев
Мать ребёнка: Евдокия (Сергеева)
Мать ребёнка: Евдокия (Сергеева)
Сын: Гомонов (гамов) Стефан Николаев
Мать ребёнка: Евдокия (Сергеева)
Сын: Гомонов (гамов) Пётр Николаев
Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова
Дочь: Матрона Николаева
Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова
Сын: Гомонов (гамов) Григорий Николаев
Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова
Сын: Гомонов (гамов) Леонтий Николаев
Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова
Сын: Гомонов (гамов) Владимир Николаев
Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова
Сын: Гомонов (гамов) Авраамий Николаев
Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова
Сын: Гомонов (гамов) Пётр Николаев
Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова
Сын: Гомонов (гамов) Прокопий Николаев
Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова
Дочь: Кубасова Александра Николаева
Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова
Сын: Гамов Иван Николаев
Мать ребёнка: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова