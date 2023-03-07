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Гомонов Николай Николаев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.12.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1835

Отец: Гомонов (гамов) Николай Ефимов

Мать: Евдокия (Сергеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.09.1854

Жена: Гомонова Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.08.1855

Дочь: Наталия Николаева

Мать ребёнка: Гомонова Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1858

Дочь: Агрипина Николаева

Мать ребёнка: Гомонова Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1860

Дочь: Надежда Николаева

Мать ребёнка: Гомонова Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: София Николаева

Мать ребёнка: Гомонова Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1871

Дочь: Пелагия Николаева

Мать ребёнка: Гомонова Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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