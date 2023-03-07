Гомонов Николай Николаев
Место рождения
Дата рождения06.12.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1835
Отец: Гомонов (гамов) Николай Ефимов
Мать: Евдокия (Сергеева)
Бракосочетание
26.09.1854
Жена: Гомонова Анна Петрова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.08.1855
Дочь: Наталия Николаева
Мать ребёнка: Гомонова Анна Петрова
Рождение ребёнка
15.06.1858
Дочь: Агрипина Николаева
Мать ребёнка: Гомонова Анна Петрова
Рождение ребёнка
11.09.1860
Дочь: Надежда Николаева
Мать ребёнка: Гомонова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: София Николаева
Мать ребёнка: Гомонова Анна Петрова
Рождение ребёнка
02.05.1871
Дочь: Пелагия Николаева
Мать ребёнка: Гомонова Анна Петрова
Смерть
Неизвестно