Евдокия (Сергеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти12.02.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Сергей Ефимов
Мать: Евдокия Леонтиева
Бракосочетание
30.01.1833
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1833
Сын: Гомонов (гамов) Василий Николаев
Отец ребёнка: Гомонов (гамов) Николай Ефимов
Рождение ребёнка
06.12.1835
Отец ребёнка: Гомонов (гамов) Николай Ефимов
Рождение ребёнка
24.12.1837
Сын: Гомонов (гамов) Стефан Николаев
Отец ребёнка: Гомонов (гамов) Николай Ефимов
Смерть
12.02.1838
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище г.Поречье