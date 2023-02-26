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Евдокия (Сергеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

12.02.1838

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Сергей Ефимов

Мать: Евдокия Леонтиева

Бракосочетание
30.01.1833

Муж: Гомонов (гамов) Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1833

Сын: Гомонов (гамов) Василий Николаев

Отец ребёнка: Гомонов (гамов) Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1835

Сын: Гомонов Николай Николаев

Отец ребёнка: Гомонов (гамов) Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1837

Сын: Гомонов (гамов) Стефан Николаев

Отец ребёнка: Гомонов (гамов) Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.02.1838
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Духовском кладбище г.Поречье
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