Сергей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Ефимов

Сергей Ефимов

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

14.07.1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия (Сергеева)

Мать ребёнка: Евдокия Леонтиева

Рождение ребёнка
09.03.1820

Дочь: Дария Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Леонтиева

Смерть
14.07.1835
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close