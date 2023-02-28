Сергей Ефимов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти14.07.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия (Сергеева)
Мать ребёнка: Евдокия Леонтиева
Рождение ребёнка
09.03.1820
Дочь: Дария Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Леонтиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Леонтиева
Смерть
14.07.1835