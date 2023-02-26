Евдокия Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Леонтиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

До 1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия (Сергеева)

Отец ребёнка: Сергей Ефимов

Рождение ребёнка
09.03.1820

Дочь: Дария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Ефимов

Смерть
До 1836
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