Евдокия Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиДо 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия (Сергеева)
Отец ребёнка: Сергей Ефимов
Рождение ребёнка
09.03.1820
Дочь: Дария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Ефимов
Смерть
До 1836