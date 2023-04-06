Гомонова Анна Петрова
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти12.04.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Минченков Пётр Данилов
Мать: Матрона Михайлова
Бракосочетание
26.09.1854
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.08.1855
Дочь: Наталия Николаева
Отец ребёнка: Гомонов Николай Николаев
Рождение ребёнка
15.06.1858
Дочь: Агрипина Николаева
Отец ребёнка: Гомонов Николай Николаев
Рождение ребёнка
11.09.1860
Дочь: Надежда Николаева
Отец ребёнка: Гомонов Николай Николаев
Рождение ребёнка
1868
Дочь: София Николаева
Отец ребёнка: Гомонов Николай Николаев
Рождение ребёнка
02.05.1871
Дочь: Пелагия Николаева
Отец ребёнка: Гомонов Николай Николаев
Смерть
12.04.1912