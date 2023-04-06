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Гомонова Анна Петрова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

12.04.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Минченков Пётр Данилов

Мать: Матрона Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.09.1854

Муж: Гомонов Николай Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.08.1855

Дочь: Наталия Николаева

Отец ребёнка: Гомонов Николай Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1858

Дочь: Агрипина Николаева

Отец ребёнка: Гомонов Николай Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1860

Дочь: Надежда Николаева

Отец ребёнка: Гомонов Николай Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: София Николаева

Отец ребёнка: Гомонов Николай Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1871

Дочь: Пелагия Николаева

Отец ребёнка: Гомонов Николай Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.04.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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