Гомонов Дорофей Николаев
Место рождения
Дата рождения27.05.1852
Дата смерти09.02.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1852
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Варвара Дорофеева
Мать ребёнка: Гомонова Екатерина Трофимова
Рождение ребёнка
23.02.1876
Мать ребёнка: Гомонова Екатерина Трофимова
Рождение ребёнка
27.08.1877
Сын: Гомонов Александр Дорофеев
Мать ребёнка: Гомонова Екатерина Трофимова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мария Дорофеева
Мать ребёнка: Гомонова Екатерина Трофимова
Рождение ребёнка
09.12.1881
Дочь: Анастасия Дорофеева
Мать ребёнка: Гомонова Екатерина Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1887