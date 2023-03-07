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Гомонов Дорофей Николаев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.05.1852

Дата смерти

09.02.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1852

Отец: Гомонов (гамов) Николай Ефимов

Мать: Гомонова (гамова) Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Варвара Дорофеева

Мать ребёнка: Гомонова Екатерина Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1876

Сын: Гомонов Иоанн Дорофеев

Мать ребёнка: Гомонова Екатерина Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.1877

Сын: Гомонов Александр Дорофеев

Мать ребёнка: Гомонова Екатерина Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мария Дорофеева

Мать ребёнка: Гомонова Екатерина Трофимова

Рождение ребёнка
09.12.1881

Дочь: Анастасия Дорофеева

Мать ребёнка: Гомонова Екатерина Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гомонова Екатерина Трофимова

Смерть
09.02.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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