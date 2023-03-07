Гомонова Екатерина Трофимова
Место рождения
Дата рождения19.11.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1854
Отец: Трофим Васильев
Мать: Стефанида Григорьева
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Варвара Дорофеева
Отец ребёнка: Гомонов Дорофей Николаев
Рождение ребёнка
23.02.1876
Отец ребёнка: Гомонов Дорофей Николаев
Рождение ребёнка
27.08.1877
Сын: Гомонов Александр Дорофеев
Отец ребёнка: Гомонов Дорофей Николаев
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мария Дорофеева
Отец ребёнка: Гомонов Дорофей Николаев
Рождение ребёнка
09.12.1881
Дочь: Анастасия Дорофеева
Отец ребёнка: Гомонов Дорофей Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно