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Гомонова Екатерина Трофимова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.11.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1854

Отец: Трофим Васильев

Мать: Стефанида Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Варвара Дорофеева

Отец ребёнка: Гомонов Дорофей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1876

Сын: Гомонов Иоанн Дорофеев

Отец ребёнка: Гомонов Дорофей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.1877

Сын: Гомонов Александр Дорофеев

Отец ребёнка: Гомонов Дорофей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мария Дорофеева

Отец ребёнка: Гомонов Дорофей Николаев

Рождение ребёнка
09.12.1881

Дочь: Анастасия Дорофеева

Отец ребёнка: Гомонов Дорофей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомонов Дорофей Николаев

Смерть
Неизвестно
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