Трофим Васильев
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1854
Жена: Стефанида Григорьева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.11.1854
Дочь: Гомонова Екатерина Трофимова
Мать ребёнка: Стефанида Григорьева
Рождение ребёнка
18.08.1858
Сын: Андрей Трофимов
Мать ребёнка: Стефанида Григорьева
Смерть
Неизвестно