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Трофим Васильев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1854

Жена: Стефанида Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.11.1854

Дочь: Гомонова Екатерина Трофимова

Мать ребёнка: Стефанида Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1858

Сын: Андрей Трофимов

Мать ребёнка: Стефанида Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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