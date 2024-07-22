Doronin Gregory Leontey — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Doronin Gregory Leontey

Место рождения

Тобольск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Доронин Иван Иванович

Мать: Доронина Екатерина Васильевна

Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Аркадий Леонтьевич

Мать ребёнка: Доронина Мария Вуколовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Вениамин Леонтьевич

Мать ребёнка: Доронина Мария Вуколовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленцова Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Доронина Мария Вуколовна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рычкова Зинаида Леонтьевна

Мать ребёнка: Доронина Мария Вуколовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: Доронина Мария Вуколовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Георгий Леонтьевич

Мать ребёнка: Доронина Мария Вуколовна

Смерть
Неизвестно

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