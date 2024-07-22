Doronin Gregory Leontey
Место рожденияТобольск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Аркадий Леонтьевич
Мать ребёнка: Доронина Мария Вуколовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Вениамин Леонтьевич
Мать ребёнка: Доронина Мария Вуколовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленцова Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Доронина Мария Вуколовна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рычкова Зинаида Леонтьевна
Мать ребёнка: Доронина Мария Вуколовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: Доронина Мария Вуколовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Георгий Леонтьевич
Мать ребёнка: Доронина Мария Вуколовна
Смерть
Неизвестно