Доронин Аркадий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Doronin Gregory Leontey
Мать: Доронина Мария Вуколовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Аркадьевна
Мать ребёнка: Доронина Клавдия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Аркадьевна
Мать ребёнка: Доронина Клавдия Филипповна
Смерть
Неизвестно