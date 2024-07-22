Доронин Аркадий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронин Аркадий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Doronin Gregory Leontey

Мать: Доронина Мария Вуколовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина Клавдия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Аркадьевна

Мать ребёнка: Доронина Клавдия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Аркадьевна

Мать ребёнка: Доронина Клавдия Филипповна

Смерть
Неизвестно

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