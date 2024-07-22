Доронин Георгий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронин Георгий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Doronin Gregory Leontey

Мать: Доронина Мария Вуколовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доронина Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доронина Елена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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