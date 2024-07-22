Доронина (Соколова) Мария Вуколовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Георгий Леонтьевич
Отец ребёнка: Doronin Gregory Leontey
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленцова Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Doronin Gregory Leontey
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рычкова Зинаида Леонтьевна
Отец ребёнка: Doronin Gregory Leontey
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Вениамин Леонтьевич
Отец ребёнка: Doronin Gregory Leontey
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Doronin Gregory Leontey
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Аркадий Леонтьевич
Отец ребёнка: Doronin Gregory Leontey
Смерть
Неизвестно