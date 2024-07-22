Доронина (Соколова) Мария Вуколовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина (Соколова) Мария Вуколовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Георгий Леонтьевич

Отец ребёнка: Doronin Gregory Leontey

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленцова Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Doronin Gregory Leontey

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рычкова Зинаида Леонтьевна

Отец ребёнка: Doronin Gregory Leontey

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Вениамин Леонтьевич

Отец ребёнка: Doronin Gregory Leontey

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Doronin Gregory Leontey

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Аркадий Леонтьевич

Отец ребёнка: Doronin Gregory Leontey

Смерть
Неизвестно

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