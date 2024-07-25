Зеленцова (Доронина) Александра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленцова (Доронина) Александра Леонтьевна

Зеленцова (Доронина) Александра Леонтьевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Doronin Gregory Leontey

Мать: Доронина Мария Вуколовна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Вениамин Павлович

Отец ребёнка: Зеленцов Павел Григорьевич

Новосибирск
Рождение ребёнка
24.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленцов Павел Григорьевич

Россия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.