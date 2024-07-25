Зеленцова (Доронина) Александра Леонтьевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Doronin Gregory Leontey
Мать: Доронина Мария Вуколовна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Вениамин Павлович
Отец ребёнка: Зеленцов Павел Григорьевич
Новосибирск
Рождение ребёнка
24.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зеленцов Павел Григорьевич
Россия
Смерть
Неизвестно