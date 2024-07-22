Доронина (Черкасова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина (Черкасова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черкасов Василий Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Doronin Gregory Leontey

Отец ребёнка: Доронин Иван Иванович

Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Федор Иванович

Отец ребёнка: Доронин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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