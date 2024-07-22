Доронина (Черкасова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черкасов Василий Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Доронин Иван Иванович
Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Доронин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно