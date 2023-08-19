Пичахчи Юрий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПичахчи Юрий Савельевич

Пичахчи Юрий Савельевич

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1748

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Пичахчи Савва / Савелий /

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1775

Сын: Пичахчи Савва Юрьевич

Мать ребёнка: Анастасия

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1786

Сын: Пичахчи Филипп Юрьевич

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пичахчи Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1798

Сын: Пичахчи Федор Юрьевич

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1799

Сын: Пичахчи Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Анастасия

Смерть
1820
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close