Пичахчи Дмитрий Юрьевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Пичахчи Юрий Савельевич
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
1820
Сын: Пичахчи Левтер Дмитриевич
Мать ребёнка: Пичахчи Стириона
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Пичахчи Стириона
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Пичахчи Стириона
Смерть
1834