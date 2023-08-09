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Пичахчи Дмитрий Юрьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1791

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Пичахчи Юрий Савельевич

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
1820

Сын: Пичахчи Левтер Дмитриевич

Мать ребёнка: Пичахчи Стириона

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Пичахчи Стириона

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Пичахчи Стириона

Смерть
1834