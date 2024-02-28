Пичахчи Стириона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичахчи Стириона

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Пичахчи Левтер Дмитриевич

Отец ребёнка: Пичахчи Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Пичахчи Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Пичахчи Дмитрий Юрьевич

Смерть
Неизвестно
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