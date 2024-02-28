Пичахчи Стириона
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1820
Сын: Пичахчи Левтер Дмитриевич
Отец ребёнка: Пичахчи Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Пичахчи Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Пичахчи Дмитрий Юрьевич
Смерть
Неизвестно