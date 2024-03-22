Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1775

Сын: Пичахчи Савва Юрьевич

Отец ребёнка: Пичахчи Юрий Савельевич

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1786

Сын: Пичахчи Филипп Юрьевич

Отец ребёнка: Пичахчи Юрий Савельевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пичахчи Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Пичахчи Юрий Савельевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Пичахчи Федор Юрьевич

Отец ребёнка: Пичахчи Юрий Савельевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Пичахчи Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Пичахчи Юрий Савельевич

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