Пичахчи Федор Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПичахчи Федор Юрьевич

Пичахчи Федор Юрьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Пичахчи Юрий Савельевич

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
1822

Сын: Пичахчи Захарий Федорович

Мать ребёнка: Пичахчи 1- Брак ?

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Христина Михайлова

Мать ребёнка: Савату Дмитриевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Пичахчи 1- Брак ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичахчи 1- Брак ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савату Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close