Пичахчи Федор Юрьевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Пичахчи Юрий Савельевич
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
1822
Сын: Пичахчи Захарий Федорович
Мать ребёнка: Пичахчи 1- Брак ?
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Христина Михайлова
Мать ребёнка: Савату Дмитриевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Пичахчи 1- Брак ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пичахчи 1- Брак ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савату Дмитриевна
Смерть
Неизвестно