Наталья Климова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
После 1794 ст.
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Авдотья Николаева
Отец ребёнка: Николай Меркулов
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Андрей Николаев
Отец ребёнка: Николай Меркулов
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Кузьма Николаев
Отец ребёнка: Николай Меркулов
Дворовый человек наследников Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Николай Меркулов
Рождение ребёнка
25.05.1828 ст.
Дочь: Федосья Николваева
Отец ребёнка: Николай Меркулов
Дворовый человек наследников Никифорова По РС 1834 1830 года, по МК 1828
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Агафья Николвева
Отец ребёнка: Николай Меркулов
Дворовый человек наследников Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Меркулов
Смерть
После 1834 ст.