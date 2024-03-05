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Наталья Климова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Авдотья Николаева

Отец ребёнка: Николай Меркулов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Андрей Николаев

Отец ребёнка: Николай Меркулов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Кузьма Николаев

Отец ребёнка: Николай Меркулов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дворовый человек наследников Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Николай Меркулов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1828 ст.

Дочь: Федосья Николваева

Отец ребёнка: Николай Меркулов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дворовый человек наследников Никифорова По РС 1834 1830 года, по МК 1828
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Агафья Николвева

Отец ребёнка: Николай Меркулов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дворовый человек наследников Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Меркулов

Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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