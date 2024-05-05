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Федосья Николаева

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.05.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1789 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1828 ст.

Отец: Николай Меркулов

Мать: Наталья Климова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дворовый человек наследников Никифорова По РС 1834 1830 года, по МК 1828
Крещение
27.05.1828 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемница сказанного ж сельца крест. девка Наталия Климентова
Смерть
Неизвестно
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