Федосья Николаева
Место рождения
Дата рождения25.05.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1828 ст.
Отец: Николай Меркулов
Мать: Наталья Климова
Дворовый человек наследников Никифорова По РС 1834 1830 года, по МК 1828
Крещение
27.05.1828 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемница сказанного ж сельца крест. девка Наталия Климентова
Смерть
Неизвестно