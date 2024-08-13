Авдотья (Евдокия) Николаева С 1810 по 1812 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдотья (Евдокия) Николаева

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

С 1810 по 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1810 по 1812 ст.

Отец: Николай Меркулов

Мать: Наталья Климова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1816 выходит 1810 г.р. По МК о браке -- 1812 г.р.
Бракосочетание
05.02.1832 ст.

Муж: Никита Гаврилов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Жених первым браком кр. сын Никита Гаврилов, 19 лет Невеста девица оного ж сельца дворового человека Авдотья Николаева, 20 лет Поручители Оного ж сельца еркстьяне Тысяцкий Алексей Титов Поезжане Яков... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1837 ст.

Дочь: Наталья Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест.
Смерть
Неизвестно

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