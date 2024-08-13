Авдотья (Евдокия) Николаева
Место рождения
Дата рожденияС 1810 по 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
С 1810 по 1812 ст.
Отец: Николай Меркулов
Мать: Наталья Климова
По РС 1816 выходит 1810 г.р. По МК о браке -- 1812 г.р.
Бракосочетание
05.02.1832 ст.
Муж: Никита Гаврилов
Жених первым браком кр. сын Никита Гаврилов, 19 лет Невеста девица оного ж сельца дворового человека Авдотья Николаева, 20 лет Поручители Оного ж сельца еркстьяне Тысяцкий Алексей Титов Поезжане Яков... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1837 ст.
Дочь: Наталья Никитина
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
крест.
Смерть
Неизвестно