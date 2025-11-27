Меркулов Кузьма Николаев 1825 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Меркулов Кузьма Николаев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1825 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Наталья (Ульяна) Климова1793 ст. г.р.
Отец
Николай Меркулов1789 ст. г.р.
Супруги
Меркулова Олимпиада Константинова1835 ст. г.р.
Дети
(Меркулова) Евдокия Кузьмина20.02.1854 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Николай Меркулов

Мать: Наталья (Ульяна) Климова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дворовый человек наследников Никифорова

Бракосочетание
26.04.1853 ст.

Жена: Меркулова Олимпиада Константинова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

жених нахожящийся в годовом отпуске рядовой Бутырского полка Козма Николаев Меркулов, перв. бр., 28 лет невеста Оренбургского мещанина Константина Васильева дочь девица Олимпиада, перв.бр., 18 лет поручители по женихе с. тогустемира г. Никифорова кр. Иван Игнатьев и гг Звенигородских кр. Феодор Яковлев по невесте отставной 3-го батальона рядовой Роман Иванов и г. Оренбурга мещанин Николай Андреев.

Рождение ребёнка
20.02.1854 ст.

Дочь: (Меркулова) Евдокия Кузьмина

Мать ребёнка: Меркулова Олимпиада Константинова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. находящийся по билету в отпуске солдат Косьма Николаев и жена Олимпиада Константинова.

Смерть
Неизвестно

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