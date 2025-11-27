Меркулов Кузьма Николаев
мужской, родился 1825 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
МатьНаталья (Ульяна) Климова1793 ст. г.р.
ОтецНиколай Меркулов1789 ст. г.р.
Супруги
Меркулова Олимпиада Константинова1835 ст. г.р.
Дети
(Меркулова) Евдокия Кузьмина20.02.1854 ст. г.р.
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Рождение
1825 ст.
Отец: Николай Меркулов
Мать: Наталья (Ульяна) Климова
Бракосочетание
26.04.1853 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1854 ст.
Дочь: (Меркулова) Евдокия Кузьмина
Мать ребёнка: Меркулова Олимпиада Константинова
Смерть
Неизвестно
Дворовый человек наследников Никифорова