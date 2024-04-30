Мария Николаева Около 1827 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Николаева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась Около 1827 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 04.04.1828 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Наталья (Ульяна) Климова1793 ст. г.р.
Отец
Николай Меркулов1789 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: Николай Меркулов

Мать: Наталья (Ульяна) Климова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
04.04.1828 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Указана году , хотя в 1827 записи нет. Жабою.

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