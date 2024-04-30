Мария Николаева
женский, родилась Около 1827 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 04.04.1828 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьНаталья (Ульяна) Климова1793 ст. г.р.
ОтецНиколай Меркулов1789 ст. г.р.
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Рождение
Около 1827 ст.
Отец: Николай Меркулов
Мать: Наталья (Ульяна) Климова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
04.04.1828 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область