Наталья Климова
Место рождения
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Отец: Клим Данилов
Мать: Анна Алексеева
Бракосочетание
28.10.1828 ст.
Муж: Чижков Фёдор Яковлев
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Кр. сын. Феодор Яковлев Чижков, 18 лет Тогож сельца Кр. д. девица Наталия Климентова, 17 лет. Поручители Помянутого ж сельца крестьяне Тысяцкий Матвей Михайлов Поезжане Терентий Стефанов, Глеб Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Чижков Фёдор Яковлев
Смерть
Неизвестно