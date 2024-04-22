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Наталья Климова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: Клим Данилов

Мать: Анна Алексеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
28.10.1828 ст.

Муж: Чижков Фёдор Яковлев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Кр. сын. Феодор Яковлев Чижков, 18 лет Тогож сельца Кр. д. девица Наталия Климентова, 17 лет. Поручители Помянутого ж сельца крестьяне Тысяцкий Матвей Михайлов Поезжане Терентий Стефанов, Глеб Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Чижков Фёдор Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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