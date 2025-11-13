Чижков Гаврила Фёдоров
мужской, родился 05.07.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецЧижков Фёдор Яковлев1809 ст. г.р.
МатьЧижкова Наталья Климова1811 ст. г.р.
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Рождение
05.07.1850 ст.
Отец: Чижков Фёдор Яковлев
Мать: Чижкова Наталья Климова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
09.07.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Звенигородский. крест. безфамильный.