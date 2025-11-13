Чижков Гаврила Фёдоров 05.07.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Чижков Гаврила Фёдоров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 05.07.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Чижков Фёдор Яковлев1809 ст. г.р.
Мать
Чижкова Наталья Климова1811 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1850 ст.

Отец: Чижков Фёдор Яковлев

Мать: Чижкова Наталья Климова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. безфамильный.

Крещение
09.07.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники онаго же сц. кр. Иван Игнатьев и кр. ж . Агафья Иванова

Смерть
Неизвестно

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