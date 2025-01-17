(Чижкова) Домна Фёдорова 02.01.1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Чижкова) Домна Фёдорова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 02.01.1842 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Чижков Фёдор Яковлев1809 ст. г.р.
Мать
Чижкова Наталья Климова1811 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1842 ст.

Отец: Чижков Фёдор Яковлев

Мать: Чижкова Наталья Климова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

гг. Никифоровых крест. фамилия Чижков.

Крещение
04.01.1842 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Оренбургский солдат Никита Климентов и сц. Тогустемира крест. жена Авдотья Николаева.

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.