(Чижкова) Домна Фёдорова
женский, родилась 02.01.1842 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецЧижков Фёдор Яковлев1809 ст. г.р.
МатьЧижкова Наталья Климова1811 ст. г.р.
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Рождение
02.01.1842 ст.
Отец: Чижков Фёдор Яковлев
Мать: Чижкова Наталья Климова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
04.01.1842 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
гг. Никифоровых крест. фамилия Чижков.