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Дарья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Отец

1710 г.р.

Мать

1712 г.р.

Муж

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Иван Васильев

Мать: Пелагея Тарасова

ОКСИНЬИНО ИВ-1757 Дарья 19=1738 МК-1756 08.07.1756 Той вотчины деревни Урвихина крестьянина Василия Никифорова сын отрок Гавриил с крестьянкой той вотчины деревни Оксиньино Ивановой дочерью Васильева ... Показать все
Бракосочетание
08.07.1756

Муж: Гаврил Васильев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1756 08.07.1756 Той вотчины деревни Урвихина крестьянина Василия Никифорова сын отрок Гавриил с крестьянкой той вотчины деревни Оксиньино Ивановой дочерью Васильева девкой Дарией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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