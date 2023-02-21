Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Иван Васильев
Мать: Пелагея Тарасова
ОКСИНЬИНО ИВ-1757 Дарья 19=1738 МК-1756 08.07.1756 Той вотчины деревни Урвихина крестьянина Василия Никифорова сын отрок Гавриил с крестьянкой той вотчины деревни Оксиньино Ивановой дочерью Васильева ... Показать все
Бракосочетание
08.07.1756
Муж: Гаврил Васильев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1756 08.07.1756 Той вотчины деревни Урвихина крестьянина Василия Никифорова сын отрок Гавриил с крестьянкой той вотчины деревни Оксиньино Ивановой дочерью Васильева девкой Дарией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область