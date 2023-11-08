Евдокия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврил Васильев
Мать: не указана
Восприемница!!! МК-1803 11.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина у крестьянина Евсевия Гаврилова жена Евдокия Васильева родила сына Феодота которой крещен 14го дня священником Васильем Стеф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно