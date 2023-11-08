Евдокия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1735 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврил Васильев

Мать: не указана

Восприемница!!! МК-1803 11.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина у крестьянина Евсевия Гаврилова жена Евдокия Васильева родила сына Феодота которой крещен 14го дня священником Васильем Стеф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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