Пелагея Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Тарасова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1757 Пелагия Тарасова 45=1712
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

ОКСИНЬИНО ИВ-1757 Дарья 19=1738 МК-1756 08.07.1756 Той вотчины деревни Урвихина крестьянина Василия Никифорова сын отрок Гавриил с крестьянкой той вотчины деревни Оксиньино Ивановой дочерью Васильева ... Показать все
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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