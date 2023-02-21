Пелагея Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1757 Пелагия Тарасова 45=1712
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
ОКСИНЬИНО ИВ-1757 Дарья 19=1738 МК-1756 08.07.1756 Той вотчины деревни Урвихина крестьянина Василия Никифорова сын отрок Гавриил с крестьянкой той вотчины деревни Оксиньино Ивановой дочерью Васильева ... Показать все
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно