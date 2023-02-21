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Иван Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1681 г.р.

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: Дарья Терентьева

ИВ-1757 Иван Васильев 47=1710
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Тарасова

ОКСИНЬИНО ИВ-1757 Дарья 19=1738 МК-1756 08.07.1756 Той вотчины деревни Урвихина крестьянина Василия Никифорова сын отрок Гавриил с крестьянкой той вотчины деревни Оксиньино Ивановой дочерью Васильева ... Показать все
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Тарасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Тарасова

Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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