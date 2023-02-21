Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: Дарья Терентьева
ИВ-1757 Иван Васильев 47=1710
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Тарасова
ОКСИНЬИНО ИВ-1757 Дарья 19=1738 МК-1756 08.07.1756 Той вотчины деревни Урвихина крестьянина Василия Никифорова сын отрок Гавриил с крестьянкой той вотчины деревни Оксиньино Ивановой дочерью Васильева ... Показать все
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Тарасова
Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно