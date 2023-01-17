Дарья Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1757 Дарья Терентьева 76=1681
Рождение ребёнка
1710
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: не указан
ИВ-1757 Иван Васильев 47=1710
Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно