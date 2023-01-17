Дарья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1757 Дарья Терентьева 76=1681
Рождение ребёнка
1710

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: не указан

ИВ-1757 Иван Васильев 47=1710
Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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