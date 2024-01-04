Евсей Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1760
Отец: Гаврил Васильев
Мать: Дарья Иванова
МК-1802 26.05.1802 Деревни Урвихина у крестьянина Евсея Гаврилова жена Евдокия Васильева родила сына Никифора которой крещен того же числа Восприемником был деревни Соломерова Егор Гаврилов - рождение... Показать все
Рождение ребёнка
26.05.1802
Сын: Никифор Евсеев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
МК-1802 26.05.1802 Деревни Урвихина у крестьянина Евсея Гаврилова жена Евдокия Васильева родила сына Никифора которой крещен того же числа Восприемником был деревни Соломерова Егор Гаврилов
Рождение ребёнка
11.05.1803
Сын: Фёдор Евсеев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
МК-1803 11.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина у крестьянина Евсевия Гаврилова жена Евдокия Васильева родила сына Феодота которой крещен 14го дня священником Васильем Стефановым с дьячком... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
МК-1811 22.07.1811 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина крестьянин Евсевий Гаврилов. Оной умерший погребён священником Васильем Стефановым с диаконом Васильем Васильевым и пономарём Иваном Ивановы... Показать все