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Евсей Гаврилов

Место рождения

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Гаврил Васильев

Мать: Дарья Иванова

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1802 26.05.1802 Деревни Урвихина у крестьянина Евсея Гаврилова жена Евдокия Васильева родила сына Никифора которой крещен того же числа Восприемником был деревни Соломерова Егор Гаврилов - рождение... Показать все
Рождение ребёнка
26.05.1802

Сын: Никифор Евсеев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1802 26.05.1802 Деревни Урвихина у крестьянина Евсея Гаврилова жена Евдокия Васильева родила сына Никифора которой крещен того же числа Восприемником был деревни Соломерова Егор Гаврилов
Рождение ребёнка
11.05.1803

Сын: Фёдор Евсеев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1803 11.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина у крестьянина Евсевия Гаврилова жена Евдокия Васильева родила сына Феодота которой крещен 14го дня священником Васильем Стефановым с дьячком... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1811 22.07.1811 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина крестьянин Евсевий Гаврилов. Оной умерший погребён священником Васильем Стефановым с диаконом Васильем Васильевым и пономарём Иваном Ивановы... Показать все
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