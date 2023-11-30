Васильева Мавра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1875 ст.
Сын: Васильев Владимир Панфилович
Отец ребёнка: Васильев Панфил Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Никита Панфилович
Отец ребёнка: Васильев Панфил Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно