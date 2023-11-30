Васильева Мавра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Мавра Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1875 ст.

Сын: Васильев Владимир Панфилович

Отец ребёнка: Васильев Панфил Семенов

Покровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Никита Панфилович

Отец ребёнка: Васильев Панфил Семенов

Покровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Панфил Семенов

Смерть
Неизвестно
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