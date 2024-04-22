Петр Владимиров
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Владимир Епифанов
Мать: Агафья Андреева
Бракосочетание
12.01.1841 ст.
Жена: Евдокия Михайлова
Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Настасья Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Васильева Мавра Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1854 или 1855
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно