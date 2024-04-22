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Петр Владимиров

Место рождения

Октябрьский, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Владимир Епифанов

Мать: Агафья Андреева

Октябрьский, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
12.01.1841 ст.

Жена: Евдокия Михайлова

Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Настасья Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Васильева Мавра Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1854 или 1855

Сын: Епифанов Павел Петров

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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