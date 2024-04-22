Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Михайлова

Евдокия Михайлова

Место рождения

Ласино, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Ласино, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.01.1841 ст.

Муж: Петр Владимиров

Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Настасья Петрова

Отец ребёнка: Петр Владимиров

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Васильева Мавра Петрова

Отец ребёнка: Петр Владимиров

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Петр Владимиров

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Петр Владимиров

Рождение ребёнка
1854 или 1855

Сын: Епифанов Павел Петров

Отец ребёнка: Петр Владимиров

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close