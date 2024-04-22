Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
12.01.1841 ст.
Муж: Петр Владимиров
Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Настасья Петрова
Отец ребёнка: Петр Владимиров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Васильева Мавра Петрова
Отец ребёнка: Петр Владимиров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Петр Владимиров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Петр Владимиров
Рождение ребёнка
1854 или 1855
Отец ребёнка: Петр Владимиров
Смерть
Неизвестно