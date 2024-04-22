Васильев Никита Панфилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1913 и 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Панфил Семенов
Мать: Васильева Мавра Петрова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Корнилова Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Васильева Александра Павловна
Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Между 1913 и 1917