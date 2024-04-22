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Васильев Никита Панфилович

Место рождения

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1913 и 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Панфил Семенов

Мать: Васильева Мавра Петрова

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Корнилова Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Васильева Александра Павловна

Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Между 1913 и 1917
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