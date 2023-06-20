Дозморова (Антипьева) Агриппина (незаконнорожденная) Филатовна - Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дозморова (Антипьева) Агриппина (незаконнорожденная) Филатовна - Феофилактовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Антипьева Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
05.09.1900 ст.

Дочь: Дозморова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Дозморов Федор Яковлевич

Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
в МК указано, что законные супруги православного вероисповедания
Бракосочетание
04.07.1901

Муж: Дозморов Федор Яковлевич

Филатово, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 648 стр 69 (№ 21) = ППк стр 69 скана МК Иоанно-Богословской церкви села Филатово (Филатовское) Пермского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1901 ст.

Дочь: Дозморова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Дозморов Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
28.02.1904 ст.

Сын: Дозморов Василий Федорович

Отец ребёнка: Дозморов Федор Яковлевич

Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1906 ст.

Сын: Дозморов Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Дозморов Федор Яковлевич

Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.

Дочь: Дохмарова Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Дозморов Федор Яковлевич

Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 974 стр 228 № 69
Смерть
Неизвестно
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