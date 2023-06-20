Дозморова (Антипьева) Агриппина (незаконнорожденная) Филатовна - Феофилактовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
05.09.1900 ст.
Дочь: Дозморова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Дозморов Федор Яковлевич
в МК указано, что законные супруги православного вероисповедания
Бракосочетание
04.07.1901
Филатово, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 648 стр 69 (№ 21) = ППк стр 69 скана МК Иоанно-Богословской церкви села Филатово (Филатовское) Пермского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1901 ст.
Дочь: Дозморова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Дозморов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
28.02.1904 ст.
Сын: Дозморов Василий Федорович
Отец ребёнка: Дозморов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
03.03.1906 ст.
Отец ребёнка: Дозморов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.
Дочь: Дохмарова Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Дозморов Федор Яковлевич
Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 974 стр 228 № 69
Смерть
Неизвестно