Антипьева Ксения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипьева Ксения Гавриловна

Антипьева Ксения Гавриловна

Место рождения

Дивья, Добрянский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

16.01.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1858 ст.

Отец: Антипьев Гавриил Яковлевич

Мать: Антипьева Евдокия Михайловна

Дивья, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Крещение
20.01.1858 ст.
ЕДИНОВЕРЦЫ В - оной же Графини Строгоновой крестьянская жена Анастасия Евдокимовна Антипьева = бабушка поручитель по жениху Фёдору Яковлевичу Дозморову и Агриппины Филатовны Источник: ГАПК АП Ф 37 Оп ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дозморова Агриппина Филатовна - Феофилактовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close