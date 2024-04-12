Антипьева Ксения Гавриловна
Место рождения
Дата рождения16.01.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1858 ст.
Крещение
20.01.1858 ст.
ЕДИНОВЕРЦЫ В - оной же Графини Строгоновой крестьянская жена Анастасия Евдокимовна Антипьева = бабушка поручитель по жениху Фёдору Яковлевичу Дозморову и Агриппины Филатовны Источник: ГАПК АП Ф 37 Оп ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дозморова Агриппина Филатовна - Феофилактовна
Смерть
Неизвестно