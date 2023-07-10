Антипьев Гаврила - Гавриил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1852
Жена: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1858 ст.
Дочь: Антипьева Ксения Гавриловна
Мать ребёнка: Антипьева Евдокия Михайловна
Дивья, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно