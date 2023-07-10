Антипьев Гаврила - Гавриил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипьев Гаврила - Гавриил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1852

Жена: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1858 ст.

Дочь: Антипьева Ксения Гавриловна

Мать ребёнка: Антипьева Евдокия Михайловна

Дивья, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипьева Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно