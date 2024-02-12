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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
950Русаковское, сел.при ключах и колодце.9428164661Церковь православная 1. Кузница 1. Крупотолчня 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
207. Русаковское, село бывшее владельческое, при речке Полуденной, дворов 14, жителей 107, церковь единоверческая, ярмарка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
54) с. Русаковское, на р. Полуденной, единов. церк., земск. шк., земск. библиот.Челвинско-Русаковское общество266058Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские637
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346357Русакидеревня58°25'00"55°57'00"O-40-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620402236д Русакидеревня