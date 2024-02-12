деревня Русаки, деревня Русаки, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Русаки

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
950Русаковское, сел.при ключах и колодце.9428164661Церковь православная 1. Кузница 1. Крупотолчня 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Усивинско-Русаковская волость
207. Русаковское, село бывшее владельческое, при речке Полуденной, дворов 14, жителей 107, церковь единоверческая, ярмарка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Челвинско-Русаковская волость
54) с. Русаковское, на р. Полуденной, единов. церк., земск. шк., земск. библиот.Челвинско-Русаковское общество266058Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские637

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
346357Русакидеревня58°25'00"55°57'00"O-40-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Васильевское сельское поселение
57620402236д Русакидеревня
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