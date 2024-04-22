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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1243Филатовское, сел.при рч. Гаревой ключе и колодце.8722144534Церковь единоверческая 1. Волостное правление. Хлебных магазинов 5.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
214. Филатовское, село бывшее владельческое, при ключе, дворов 16, жителей 96, волостное правление (уездный город в 87 верстах), церковь единоверческая, молитвенный дом, Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Филатовское, при ключ., колодц., прав. церк., земск. шк., вол. прав., зем. станц., ветерин. пун., торжки: Филипповск. 3 июня, Иванов. 24, 25 и 26 сент.Филатовское общество194134Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские75—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Фплатовское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
735028Филатовосело58°29'00"55°58'00"O-40-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620440101с Филатовосело