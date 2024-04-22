село Филатово, село Филатово, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Филатово

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
1243Филатовское, сел.при рч. Гаревой ключе и колодце.8722144534Церковь единоверческая 1. Волостное правление. Хлебных магазинов 5.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Филатовская волость
214. Филатовское, село бывшее владельческое, при ключе, дворов 16, жителей 96, волостное правление (уездный город в 87 верстах), церковь единоверческая, молитвенный дом, Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Филатовская волость
1) с. Филатовское, при ключ., колодц., прав. церк., земск. шк., вол. прав., зем. станц., ветерин. пун., торжки: Филипповск. 3 июня, Иванов. 24, 25 и 26 сент.Филатовское общество194134Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские75

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Филатовская волость
село Фплатовское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
735028Филатовосело58°29'00"55°58'00"O-40-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Филатовское сельское поселение
57620440101с Филатовосело
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