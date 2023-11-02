Дозмаров (Дозморов) Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дозмаров (Дозморов) Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1917 ст.

Дата смерти

01.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1917 ст.

Отец: Дозморов Федор Яковлевич

Мать: Дозморова Агриппина Филатовна - Феофилактовна

I/IX-23 № 805 16/XI-34 №49/309 Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 977а стр 24 № 49м
Крещение
26.10.1917 ст.
Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
В - старший брат его Фёдор Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 977а стр 24 № 49м
Смерть
01.12.1941
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