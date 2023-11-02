Дозмаров (Дозморов) Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1917 ст.
Дата смерти01.12.1941
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1917 ст.
I/IX-23 № 805 16/XI-34 №49/309 Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 977а стр 24 № 49м
Крещение
26.10.1917 ст.
Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
В - старший брат его Фёдор Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 977а стр 24 № 49м
Смерть
01.12.1941