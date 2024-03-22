Дозмаров (Дозморов) Леонид Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дозмаров (Дозморов) Леонид Фёдорович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

21.01.1914 ст.

Дата смерти

04.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1914 ст.

Отец: Дозморов Федор Яковлевич

Мать: Дозморова Агриппина Филатовна - Феофилактовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Крещение
22.01.1914 ст.
Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
В - старший брат Василий Федорович Дозморов Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 976а стр 110 № 8м
Смерть
04.03.1944
Отбывание наказания
1944
управление мест заключения Пермского облсовета
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