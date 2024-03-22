Дозмаров (Дозморов) Леонид Фёдорович
Место рождения
Дата рождения21.01.1914 ст.
Дата смерти04.03.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1914 ст.
Крещение
22.01.1914 ст.
Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
В - старший брат Василий Федорович Дозморов Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 976а стр 110 № 8м
Смерть
04.03.1944
Отбывание наказания
1944
управление мест заключения Пермского облсовета