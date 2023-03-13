Заяпыкина (Малкина) Маремьяна
Место рожденияДеревни Окатовой
Дата рождения1780
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Малкинъ Иванъ
Деревни Окатовой
Бракосочетание
03.02.1800
Муж: Заяпыкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Заяпыкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Заяпыкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Заяпыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Заяпыкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
03.10.1809
Дочь: Самарина Устинья
Отец ребёнка: Заяпыкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
30.03.1812
Дочь: Заяпыкина Марья
Отец ребёнка: Заяпыкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1813
Сын: Заяпыкинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Заяпыкинъ Никифоръ