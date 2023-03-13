Заяпыкина (Малкина) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заяпыкина (Малкина) Маремьяна

Место рождения

Деревни Окатовой

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Малкинъ Иванъ

Мать: Малкина Федосья АПфонасьева

Деревни Окатовой
Бракосочетание
03.02.1800

Муж: Заяпыкинъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Заяпыкинъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Заяпыкинъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1807

Сын: Заяпыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Заяпыкинъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1809

Дочь: Самарина Устинья

Отец ребёнка: Заяпыкинъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1812

Дочь: Заяпыкина Марья

Отец ребёнка: Заяпыкинъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Заяпыкинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Заяпыкинъ Никифоръ

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