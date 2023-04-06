Малкина Федосья АПфонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалкина Федосья АПфонасьева

Малкина Федосья АПфонасьева

avatar

Место рождения

Сергеево, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

04.08.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Афонасий Максимовъ

Мать: Марья Артемьева

Сергеево, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Заяпыкина Маремьяна

Отец ребёнка: Малкинъ Иванъ

Деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1784

Сын: Малкинъ Александръ

Отец ребёнка: Малкинъ Иванъ

деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1795

Сын: Малкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Малкинъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малкинъ Иванъ

Смерть
04.08.1840
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close