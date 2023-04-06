Малкина Федосья АПфонасьева
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти04.08.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Афонасий Максимовъ
Мать: Марья Артемьева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Заяпыкина Маремьяна
Отец ребёнка: Малкинъ Иванъ
Деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1784
Сын: Малкинъ Александръ
Отец ребёнка: Малкинъ Иванъ
деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1795
Сын: Малкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Малкинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малкинъ Иванъ
Смерть
04.08.1840
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан