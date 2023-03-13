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Малкинъ Иванъ

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Место рождения

деревни Окатовой

Дата рождения

1758

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Петръ

Мать: Пелагея Андреянова

деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Заяпыкина Маремьяна

Мать ребёнка: Малкина Федосья АПфонасьева

Деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1784

Сын: Малкинъ Александръ

Мать ребёнка: Малкина Федосья АПфонасьева

деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1795

Сын: Малкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Малкина Федосья АПфонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкина Федосья АПфонасьева

Смерть
1791
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