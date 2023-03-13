Малкинъ Иванъ
Место рождениядеревни Окатовой
Дата рождения1758
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Петръ
Мать: Пелагея Андреянова
деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Заяпыкина Маремьяна
Мать ребёнка: Малкина Федосья АПфонасьева
Деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1784
Сын: Малкинъ Александръ
Мать ребёнка: Малкина Федосья АПфонасьева
деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1795
Сын: Малкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Малкина Федосья АПфонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791