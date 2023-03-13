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(Заяпыкина) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Заяпыкинъ Никифоръ

Мать: Заяпыкина Маремьяна

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